تستعد مدينة جدة، اليوم، لاستضافة حفل «فوّرها» الغنائي، الذي يجمع أربعة أسماء من مشهد موسيقى الراب، على مسرح جدة سوبر دوم، ضمن فعاليات موسم جدة، في أمسية تجمع تجارب موسيقية عربية متنوعة أمام جمهور المدينة.

ويشارك في الحفل كل من عفروتو وليجي - سي وناصر، إلى جانب الفنان السعودي سلطان العمودي، المعروف فنياً باسم «دي جي شارك»، في لقاء موسيقي يجمع بين الأداء الغنائي والإيقاعات الإلكترونية، ويعكس تنوع التجارب الفنية المشاركة.

وبدأ طرح تذاكر الحفل في 21 نوفمبر الجاري، استعداداً للأمسية التي تحمل عنوان «فوّرها»، وتقدم نموذجاً للحفلات الموسيقية الجماعية التي تجمع عدداً من الفنانين على مسرح واحد.

وتبرز مشاركة «دي جي شارك»، بوصفها حضوراً سعودياً ضمن قائمة الفنانين المشاركين، في وقت تشهد فيه الساحة الموسيقية المحلية تنوعاً في الأنماط الغنائية والإيقاعية، واتساعاً في حضور التجارب المرتبطة بموسيقى الراب والإنتاج الإلكتروني.

ويأتي الحفل امتداداً للفعاليات الفنية والترفيهية التي تستضيفها جدة، وتجمع بين الأسماء المحلية والعربية، في إطار تنوع العروض الموسيقية المقدمة للجمهور.