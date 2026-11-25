علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف على حالة الجدل التي أثيرت خلال الفترة الماضية بين الفنانين المصريين محمد رمضان وأحمد العوضي بشأن المنافسة الفنية، معتبرة أن ما يحدث يساهم في الترويج لمسلسليهما، ويزيد من اهتمام الجمهور بمتابعتهما، على أن يكون الحكم النهائي للمشاهدين.

موقفها من المنافسة بين رمضان والعوضي

وأوضحت رانيا يوسف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المنافسة بين النجمين تصب في مصلحة العملين، قائلة: «شايفة إنها دعاية كويسة للمسلسلين.. يلا خلي الناس تتفرج على الاتنين وهما اللي يحكموا».

وأضافت أنها تفضل الابتعاد عن هذه النقاشات، ومتابعتها من موقع المشاهد، معتبرة أن التنافس بين الفنانين أمر طبيعي في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، طالما ظل في إطار المنافسة الشريفة.

وقالت رانيا يوسف: «أنا بالنسبة لي ما بدخلش في الحاجات دي، أنا بتفرج زيي زي الناس، كلها منافسة شريفة ما بين نجمين عايزين الناس تتفرج على المسلسلين، فطبيعي لازم يبقى في كده، طول ما في سوشيال ميديا لازم يبقى في كده».

تشويق لشخصيتها في «سلطان الديب»

وفي سياق آخر، تحدثت رانيا يوسف عن مشاركتها في مسلسل «سلطان الديب»، مشيدة بأحداثه المتنوعة وتعدد شخصياته والخطوط الدرامية التي يتضمنها، مؤكدة أن كل حلقة تحمل العديد من التطورات، وأن السيناريو يتميز بجودة الكتابة.

كما أشارت إلى أن الشخصية التي تقدمها قد تفاجئ الجمهور، قائلة: «الناس هتتخض مني السنة دي شوية»، موضحة أنها ليست شريرة بالضرورة، لكنها قد تظهر بهذا الجانب وفقاً لمجريات الأحداث.

أبطال مسلسل «سلطان الديب»

ويشارك في بطولة المسلسل أحمد العوضي، ورانيا يوسف، ويارا السكري، وسوسن بدر، ومحمود عبد المغني، وهدى الإتربي، ومحمود البزاوي، وأحمد عزمي، وعمر الشناوي، وخالد محمود، ومعتز هشام، ولجين خليفة، والطفلة جوليا صبري، ومحمد علي رزق، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.