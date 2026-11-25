واجهت الفنانة المصرية وفاء عامر محاولة للاستيلاء على صفحتها الشخصية بمنصة «فيسبوك»، ما دفعها إلى توجيه تنبيه لمتابعيها، طالبتهم خلاله بتوخي الحذر من أي نشاط غير معتاد قد يصدر عن حسابها، لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتأمينه واستعادة السيطرة عليه.

تحذير من نشاط غير معتاد

وكشفت وفاء عامر عن الواقعة من خلال منشور عبر حسابها، أوضحت فيه أنها تتعامل مع محاولة الاختراق، داعية متابعيها إلى تغيير كلمات المرور فور استعادة حساباتهم في حال واجهوا مشكلات مشابهة.

وكتبت وفاء عامر: «محاولة لسرقة الأكونت وجاري اتخاذ اللازم، لو لاحظتوا هكر أو فتحتوا الأكونت ولقيتوا صعوبة حاولوا تغيروا الباسورد بسرعة بعد الاسترجاع».

وشددت الفنانة على أهمية الانتباه لأي رسائل أو منشورات قد تظهر عبر صفحتها خلال هذه الفترة، في ظل عدم وضوح طبيعة النشاط الذي قد يصدر عنها أثناء التعامل مع الواقعة.

خلاف قضائي بسبب منشورات مسيئة

وتأتي هذه الواقعة بعد أزمة قانونية خاضتها وفاء عامر على خلفية منشورات متداولة عبر «فيسبوك»، اتهمت محامية بالوقوف وراءها، معتبرة أنها تضمنت إساءات وادعاءات تضر بسمعتها، وهو ما دفعها إلى تحرير محضر رسمي ضدها بمديرية أمن الجيزة.

واعتبرت وفاء عامر أن المنشورات محل الخلاف تتضمن تلميحات واتهامات تمس صورتها أمام الجمهور، لذلك فضلت اللجوء إلى الإجراءات القانونية بدلاً من الدخول في سجالات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أحدث أعمالها

وعلى صعيد آخر، تشارك وفاء عامر في موسم دراما رمضان 2027 بمسلسل «ونس»، المكون من 15 حلقة، ويضم في بطولته أحمد داود، وعائشة بن أحمد، وكمال أبو رية، ومحمد لطفي، وعمرو وهبة، وثراء جبيل، وسلوى محمد علي، وأحمد والي وآخرون، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد محسن.