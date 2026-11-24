أثار غياب الفنانة المصرية مي عمر عن التعليق على أنباء انفصالها عن المخرجالمصري محمد سامي حالة من التساؤلات بين متابعيهما، خاصة مع استمرار تداول الشائعات خلال الساعات الماضية، قبل أن تقرر الخروج للرد برسالة مباشرة كشفت من خلالها موقفها من تلك الأنباء.

أول تعليق من مي عمر

واختارت الفنانة الرد عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، إذ نشرت صورة تجمعها بمحمد سامي، ووجهت من خلالها رسالة إلى مروجي تلك الأنباء، قائلة: «كفاية إشاعات أرجوكم»، لتضع حداً للتكهنات التي انتشرت حول علاقتهما خلال الفترة الماضية.

وجاء موقف مي عمر بعد ساعات من تعليق زوجها على الشائعات ذاتها، إذ نفى بشكل قاطع ما تردد عن وجود انفصال أو خيانة أو خلافات تهدد استقرار زواجهما، وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «لا في خيانة ولا طلاق ولا موضوع من أساسه».

وتطرق المخرج إلى طبيعة علاقته بزوجته، لافتاً إلى أن زواجهما الممتد منذ 16 عاماً يقوم على المحبة والاحترام والتفاهم، وأنهما لم يشهدا أزمات زوجية كبيرة طوال هذه السنوات، فيما تظل الاختلافات التي تحدث بينهما في إطار الخلافات اليومية المعتادة بين أي زوجين.

محمد سامي يستعد لرمضان 2027

وعلى الصعيد الفني، يواصل محمد سامي العمل على مسلسله الجديد «تمكين»، الذي يجمع فيه بين التأليف والإخراج، ويشهد التعاون الأول بين الفنان عمرو سعد بالفنانة ياسمين صبري للمرة الأولى، استعداداً للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027.

أعمال مي عمر

بينما تواصل مي عمر تصوير مشاهد مسلسل «حليمة جبران»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، ويتكون العمل من 30 حلقة، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد بكير.