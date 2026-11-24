فاجأ المخرج المصري تامر محسن جمهوره بقرار الابتعاد عن إخراج الأعمال الدرامية التلفزيونية، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول مستقبل مشواره الفني، خصوصاً بعد النجاحات التي حققها على مدار سنوات من خلال مجموعة من المسلسلات التي حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة.

ما وراء قرار الابتعاد عن الدراما؟

وكشف المخرج تامر محسن في تصريحات صحفية محلية أن توجهه الجديد يأتي انطلاقاً من رغبته في تغيير مسار تجربته الإخراجية، بعدما وجد أنه قدم عدداً كبيراً من المسلسلات وأصبح أكثر ميلاً لمنح السينما مساحة أكبر في مشواره المقبل.

وأوضح أن السينما كانت حلمه الأساسي منذ البداية، خاصة أن دراسته الأكاديمية ارتبطت بالإخراج السينمائي، وهو ما جعله يتطلع إلى العودة لهذا المجال بعد سنوات من العمل التلفزيوني.

وأشار إلى أن متابعة الجمهور للمسلسلات عبر شاشات الهواتف المحمولة لا تتوافق مع الطموح الفني الذي يسعى لتحقيقه، مؤكداً تمسكه بتجربة العرض السينمائي، ورغبته في تقديم أعمال موجهة للشاشة الكبيرة.

محطات بارزة في مشواره الدرامي

وترك تامر محسن بصمة واضحة في الدراما المصرية من خلال أعمال متنوعة، كان أحدثها مسلسل «قلبي ومفتاحه» الذي عُرض عام 2025، وشارك في بطولته مي عز الدين وآسر ياسين ودياب.

ومن أبرز تجاربه أيضاً مسلسل «لعبة نيوتن» الذي قدمه عام 2021، بمشاركة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج، إلى جانب مسلسل «هذا المساء» الذي عُرض عام 2017، وشارك في بطولته إياد نصار وأروى جودة وحنان مطاوع.