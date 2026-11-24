فاجأ الفنان المصري محمد رمضان جمهوره بالكشف عن مشهد من كواليس مسلسله الجديد «عشماوي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، إذ ظهر بإطلالة مختلفة أثارت تفاعل متابعيه وفضولهم لمعرفة تفاصيل الشخصية التي يقدمها خلال الأحداث.

ونشر رمضان مقطع فيديو من موقع التصوير، ظهر فيه مرتدياً زي أمين شرطة، إلى جانب الفنان أحمد سلامة الذي ارتدى ملابس ضابط برتبة لواء، في مشهد كشف جانباً من أجواء العمل، وأثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الشخصيتين.

محمد رمضان يشوق الجمهور لـ«عشماوي»

وشارك رمضان المقطع عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، موجهاً رسالة إلى جمهوره بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، إذ كتب: «باقي 76 يوماً على شهر رمضان المبارك، عشماوي يجمعنا بأمر الله»، في إشارة إلى عودته المرتقبة إلى المنافسة الدرامية بعد فترة من الغياب.

أبطال وقصة مسلسل «عشماوي»

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب محمد رمضان وأحمد سلامة، كل من باسم سمرة، وإسعاد يونس، ويسرا اللوزي، وانتصار، ووليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقي، وعصام السقا، ومحمد عبد الحافظ، وجيسيكا حسام الدين، ويوسف رأفت، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين.

وتدور أحداث العمل حول شخصية «خليفة»، التي يجسدها محمد رمضان، وهو رجل يعمل منفذاً لأحكام الإعدام داخل مصلحة السجون، وتنقلب حياته بعد تعرض أحد أفراد أسرته لأزمة مرتبطة بقضية معقدة، لتتوالى بعدها المواجهات والصراعات التي تضعه أمام اختبارات صعبة.

اتهام محمد رمضان

وعلى جانب آخر، واجه محمد رمضان تحركاً قانونياً جديداً على خلفية فيلمه «هارلي»، بعدما أعلن الكاتب والإعلامي محمد أحمد الغيطي اعتراضه على استخدام أجزاء من قصيدته «إياك تموت وأنت حي» ضمن أحداث العمل، دون الحصول على موافقته أو الرجوع إليه مسبقاً.

وقرر الغيطي اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بحقوقه الأدبية والمادية، إلى جانب تعويض عن استخدام كلماته في الفيلم دون تصريح منه، لتفتح الواقعة جبهة جديدة من الجدل حول حقوق الملكية الفكرية في الأعمال السينمائية.