يواجه فيلم «هارلي» للفنان محمد رمضان أزمة قانونية جديدة، بعد اتهام صُنّاعه باستخدام قصيدة شعرية دون إذن مؤلفها. وأقام الكاتب والإعلامي محمد أحمد الغيطي دعوى قضائية يتهم فيها صُنّاع الفيلم باستخدام كلمات قصيدته «إياك تموت وأنت حي» ضمن أحداث العمل، دون الحصول على موافقته أو الرجوع إليه، في واقعة جديدة تضاف إلى الخلافات التي ارتبطت بالفيلم منذ تصويره وطرحه، سواء بشأن ظروف التصوير أو طريقة ظهور اسم الفنان محمود حميدة على شارة النهاية.

تفاصيل الأزمة

وتعود تفاصيل الأزمة إلى أغسطس 2023، عندما اكتشف الغيطي، بحسب ما ذكره في دعواه، استخدام كلمات القصيدة التي نشرها ضمن ديوانه «رباعيات الغيطي»، الصادر في 2016، في المادة الصوتية والغنائية لفيلم «هارلي»، مشيراً إلى أن كلمات القصيدة لم تقتصر على ظهورها ضمن أحداث الفيلم، بل استُخدمت أيضاً في مواد نشرها الفنان محمد رمضان عبر حساباته الرسمية على منصتي «يوتيوب» و«فيسبوك»، دون الإشارة إلى اسمه باعتباره مؤلف النص الشعري.

تعدي على حقوق الملكية الفكرية

واعتبر الغيطي أن استخدام كلمات القصيدة بهذه الصورة، دون الحصول على موافقته أو الإشارة إلى حقوقه الأدبية، يمثل تعدياً على حقوق الملكية الفكرية، سواء فيما يتعلق بالحقوق الأدبية أو المادية المرتبطة بالمصنف.

دعوى تعويض

وعلى خلفية الواقعة، أقام الغيطي دعوى تعويض أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد الفنان محمد رمضان وشركة «رويال صن للإنتاج والتوزيع الفني والسينمائي»، مطالباً بتعويض مادي وأدبي عن استخدام قصيدته دون الحصول على إذنه، على أن تتولى المحكمة تحديد قيمة التعويض المستحق.

أزمات متتالية

لا تُعد أزمة استخدام القصيدة أول خلاف يواجه فيلم «هارلي»، إذ سبق أن ارتبط العمل بأزمة تتعلق بظروف تصوير مشاهده، بعدما استمر تصوير بعض المشاهد لمدة 54 ساعة متواصلة، ما دفع نقابة المهن السينمائية إلى التدخل في الواقعة.

ووجهت النقابة اللوم إلى الشركة المنتجة، كما لفتت نظر فريق العمل، مع التحذير من تكرار مثل هذه الواقعة، في ظل ما تفرضه ظروف التصوير من ضرورة الالتزام بالقواعد المهنية المنظمة لساعات العمل.

وعقب تلك الأزمة، اتخذت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، قراراً بتحديد ساعات عمل أعضائها بواقع 12 ساعة يومياً، في إطار تنظيم ظروف العمل داخل مواقع التصوير والحد من تجاوز المدد المحددة.

ولم تتوقف الخلافات المرتبطة بالفيلم عند ظروف التصوير، إذ واجه العمل اعتراضاً من جانب الفنان محمود حميدة، بسبب طريقة إدراج اسمه على تتر النهاية.

وتفجّر الخلاف بعدما اعترضت ابنته إيمان حميدة، التي تتولى إدارة أعماله، على ترتيب اسم والدها في شارة نهاية الفيلم، مؤكدة أن الشركة المنتجة لم تلتزم بالاتفاق المبرم بشأن طريقة ظهوره وترتيبه ضمن أسماء المشاركين في العمل.