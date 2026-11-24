كشفت أرملة الموسيقار المصري الراحل حلمي بكر سماح القرشي، تعرضها للاعتداء والسرقة داخل منزلها بمنطقة المهندسين، مؤكدة أن الهجوم أسفر عن إصابتها بجروح في الرأس واليد، إلى جانب الاستيلاء على هواتفها المحمولة ومصوغاتها الذهبية التي كانت ترتديها أثناء الواقعة.

تفاصيل الهجوم

وأكدت القرشي، خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني أن الحادث لم يكن عشوائياً، بل وقع في إطار محاولة للانتقام منها والضغط عليها لمغادرة شقة الموسيقار الراحل المملوكة لابنته ريهام، مشيرة إلى أنها ذكرت اسم الشخص الذي تتهمه خلال تحقيقات النيابة وتنتظر محاسبة المتورطين في إصابتها.

وأضافت بدأت الأزمة بخلافات مع مجموعة من الأشخاص الذين يعملون في تنظيم انتظار السيارات بالمنطقة، قبل أن تتصاعد الأحداث عقب القبض على أحد الأشخاص الذين وصفتهم بأنهم يتزعمون المجموعة.

وذكرت أن عدداً من الأشخاص اقتحموا مدخل منزلها واعتدوا عليها باستخدام عصا كبيرة، فيما كشفت أن كاميرا المراقبة التي اعتقد المعتدون أنها معطلة كانت قد أُصلحت قبل الحادث بيوم واحد، ما أتاح توثيق تحركاتهم وتفاصيل الواقعة.

ولفتت إلى أن مسؤولي الحي استجابوا للشكاوى المقدمة بشأن هذه المجموعة، وأزالوا المخالفات التي ارتكبوها.

وأوضحت أرملة حلمي بكر أن الاعتداء وقع عقب إلقاء الشرطة القبض على الشخص الذي وصفته بزعيم المجموعة، إذ اقتحم آخرون مدخل منزلها واعتدوا عليها بالضرب، ما تسبب في إصابات برأسها ويدها.

سرقة بعد الاعتداء

وأشارت إلى أن المعتدين استولوا على هواتفها المحمولة والمشغولات الذهبية التي كانت ترتديها أثناء الواقعة، مؤكدة تمسكها بحقها وحق ابنتها، وعدم التنازل عن ملاحقة المعتدين.

إجراءات قانونية

وأكد محامي سماح القرشي إسلام الأمير فتح الله، أن الأجهزة الأمنية قبضت على اثنين من المتهمين بتنفيذ الاعتداء، فيما تتواصل الجهود لضبط بقية المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.