تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية مع الفنانة سكينة درابيل وذلك بعد ظهورها في إعلان لشركة ومنصة إلكترونية يُشتبه في تورطها بعمليات نصب واحتيال، من خلال استغلال المواطنين والفتيات وإغرائهم بوعود تحقيق أرباح مالية سريعة، وأشارت التحريات إلى أن الشركة اعتمدت على الترويج لمنتجات التجميل والعناية الشخصية كواجهة لممارسة نشاط قائم على نظام التسويق الهرمي، عبر إغراء المشتركين بعوائد مالية مقابل استقطاب أعضاء جدد.

الاستعانة بالفنانين والمؤثرين

واستعانت المنصة بعدد من الفنانين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطتها؛ ما أسهم في جذب أعداد من المتابعين إلى المشروع، قبل أن يكتشف بعضهم تعرضهم للاحتيال وخسارة مبالغ مالية وصلت إلى آلاف الدراهم.

وجاء الاستماع إلى سكينة درابيل على خلفية ظهورها في إعلان سابق للترويج للشركة، وفقاً لمعطيات التحقيق.

وخلال إفادتها، نفت الفنانة المغربية علمها المسبق بوجود مخالفات قانونية أو شبهات احتيال تحيط بالشركة وقت مشاركتها في الإعلان، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أيّ شكاوى أو تحذيرات من متضررين قبل التعاقد معها.

استغلال

واعتبرت درابيل أنها تعرّضت بدورها للاستغلال، موضحة أن مشاركتها اقتصرت على اتفاق إعلاني مهني، ولم تكن لها أيّ صلة بإدارة المنصة أو المعاملات المالية محل التحقيق.

وعقب الاستماع إلى أقوالها، غادرت الفنانة مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دون اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، إذ جاء حضورها في إطار جمع المعلومات وتحديد ملابسات القضية، ولا يعني توجيه اتهام إليها.

في المقابل، تواصل السلطات المغربية تحقيقاتها لتتبع حركة الأموال وتحديد المسؤوليات الجنائية للمشتبه في تورطهم بتأسيس المنصة وإدارتها، إلى جانب فحص العقود وآليات الترويج الإعلاني التي استعانت بها الشركة.