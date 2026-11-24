أعلن الفنان عبدالناصر درويش عرض مسرحية «الكبيرة أول» ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي.

الكبيرة وصلت

وشارك درويش بوستر العمل على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب الكبيرة وصلت انتظرونا في المسرحية الكوميدية الكبيرة أوّل ضمن موسم الرياض 3 ديسمبر، على مسرح بكر الشدي – بوليفارد سيتي.

كما شاركت الفنانة حصة النبهان بوستر العمل وعلقت وكتبت: جاينكم بكل حب يا أهل الرياض في مسرحية الكبيرة أول.

كما شارك عبر خاصية القصص كل من الفنان أحمد العونان وحسين المهدي ونورة العميري بوستر العمل وأعلنوا عن المسرحية.

وتدور أحداث مسرحية الكبيرة أول حول الأخت الكبيرة «هلالة»، التي تقرر الزواج قبل إخوتها وسط مواقف مضحكة وكوميدية عديدة.

أبطال المسرحية

ويشارك في بطولة المسرحية كل من عبد الناصر درويش، أحمد العونان، حسين المهدي، نورة العميري، حصة النبهان. عودة عبدالناصر وتشهد مسرحية «الكبيرة أوّل» عودة الفنان عبدالناصر درويش إلى خشبة المسرح بعد غياب لعدة أعوام، حيث كان آخر عمل مسرحي له «غرفة 13».