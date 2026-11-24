تقدّم فنان يُدعى إسلام نجيب، ببلاغ رسمي ضد الفنان تامر حسني، اتهمه فيه باستخدام فكرة فنية سبق أن عرضها عليه خلال إحدى دورات مهرجان نقابة المهن التمثيلية، وذلك بعد تقديم الفكرة ضمن فقرات حفل حسني في الأرينا خلال شهر مايو الماضي، دون الحصول على موافقته.

فكرة فنية

وحرّر الفنان المصري محضراً في قسم شرطة أول 6 أكتوبر، تضمن اتهاماً باستخدام فكرة فنية تعتمد على تنسيق مجموعة من أغاني تامر حسني وتقديمها في إطار درامي، بدون الحصول على إذن أو موافقة من صاحب الفكرة.

وبحسب ما ورد في أوراق البلاغ، فإن إسلام نجيب سبق أن عرض فكرته على تامر حسني خلال لقائهما في مهرجان نقابة المهن التمثيلية، حيث طلب منه الفنان التواصل مع مدير أعماله سام محمد، لمناقشة تفاصيل المشروع والعمل على استكمال خطوات تنفيذه.

وأشار البلاغ إلى أن الفكرة كانت تقوم على تقديم أغاني تامر حسني بصورة مختلفة، من خلال ربطها في سياق درامي، بما يتيح تقديمها ضمن عرض فني متكامل.

مراسلات «واتساب»

وأوضح نجيب، وفقاً لما ورد في أوراق البلاغ، بأنه أرسل شرحاً تفصيلياً للفكرة عبر تطبيق «واتساب»، إلى جانب عدد من المستندات والصور التي أرفقها لدعم موقفه وإثبات ما جاء في البلاغ.

وأضاف أن تقديم الفكرة خلال حفل تامر حسني في الأرينا جاء دون الحصول على تصريح منه، الأمر الذي دفعه للتوجه إلى الجهات المختصة وتقديم بلاغ رسمي، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ولا تزال الاتهامات الواردة في البلاغ قيد الإجراءات القانونية، ولم يصدر حكم قضائي بشأنها حتى الآن.

أعمال فنية

وعلى الصعيد الفني، تخرّج إسلام نجيب في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، وشارك في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي قدّم خلالها شخصيات متنوعة.

ومن أبرز مشاركاته، مسلسل «عائلة الحاج نعمان» بجزءيه، إذ جسّد خلاله شخصية «قاسم»، كما شارك في الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، من خلال حكاية «ويبقى الأثر»، حيث قدّم شخصية «جمال» زوج الفنانة إلهام عبد البديع.

وظهر إسلام نجيب أيضاً في مسلسل «تحقيق» في 2022، مجسّداً شخصية «حسين»، إلى جانب مشاركته في فيلم «ريجاتا» بطولة الفنان عمرو سعد.

كما شارك في: «حق ميت»، و«كلمة سر»، و«ركلام»، وغيرها من الأعمال التي تنوعت بين الدراما التلفزيونية والسينما.