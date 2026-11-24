تخوض الفنانة المصرية مي عمر أولى تجاربها المسرحية بمسرحية لما ماما تنام التي تقدمها ضمن فعاليات موسم الرياض في تعاون فني يجمعها بالمنتج حمدي بدر.

لما ماما تنام

وتخوض مي عمر من خلال العرض المسرحي تجربة جديدة تختلف عن طبيعة الأدوار التي اعتادت تقديمها على الشاشة، إذ تنتقل للمرة الأولى إلى خشبة المسرح، بما تحمله هذه التجربة من تحديات فنية تتعلق بالأداء المباشر والتفاعل مع الجمهور.

وتأتي مشاركتها المسرحية هذه في إطار التنويع في اختياراتها الفنية، وسعيها إلى تقديم تجارب جديدة في مشوارها، خاصة بعد حضورها اللافت في الأعمال الدرامية والسينمائية خلال السنوات الماضية.

حليمة جبران

من جهة ثانية تستعد مي عمر للمنافسة في موسم دراما رمضان 2027، من خلال مسلسل «حليمة جبران»، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، ويتكون من 30 حلقة. وتجسّد عمر خلال أحداث المسلسل شخصية مصمّمة أزياء، تواجه سلسلة من الأزمات والتحديات التي تؤثر في حياتها الشخصية والعائلية، وتدفعها للدخول في مجموعة من الصراعات المتشابكة، في إطار اجتماعي يتناول جوانب مختلفة من حياة الشخصية.