تصاعدت الأزمة القانونية بين الفنانة المصرية نورهان منصور وطليقها المنتج عمرو كمال، بعدما تقدم محامي الأخير ببلاغ ضدها تضمن اتهامات بالبلاغ الكاذب والقذف والتشهير، وذلك رداً على ما وصفه بالادعاءات الكيدية المتعلقة بتبديد المنقولات الزوجية، في تطور جديد يفتح فصلاً آخر من الخلافات القانونية بين الطرفين.

بداية الأزمة

وتعود بداية الأزمة المعلنة بين نورهان منصور وطليقها إلى شهر يوليو الماضي، عندما حرّرت محضراً ضده، اتهمته فيه بإرسال رسالة عبر تطبيق «واتساب» تضمنت عبارات اعتبرتها مسيئة لها ولسمعتها. وجاء ذلك عقب تصاعد الخلافات الأسرية بينهما ومغادرة الزوج منزل الزوجية، بالتزامن مع إقامة نورهان منصور دعوى نفقة ضده، بدأت أولى جلساتها في 6 (يوليو) الماضي. ومنذ ذلك الوقت، شهدت الأزمة تطورات متلاحقة، بعدما انتقلت الخلافات من نطاقها الأسري إلى المسار القانوني، مع لجوء كل طرف إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بحقوقه وموقفه من النزاع.

القصة الكاملة

وارتبطت نورهان منصور بالمنتج عمرو كمال في أغسطس 2020، حيث احتفلا بعقد قرانهما في أجواء عائلية، قبل أن يظهرا معاً في عدد من المناسبات الفنية، من بينها فعاليات «مهرجان الجونة السينمائي الدولي». واستمرت الزيجة نحو ست سنوات، قبل أن ينفصل الطرفان في يوليو الماضي، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من الخلافات المتعلقة بالحقوق الزوجية ومسكن الزوجية والمنقولات.

فيلا ومنقولات زوجية

ولم تتوقف الخلافات بين نورهان منصور وطليقها المخرج عمرو كمال عند البلاغات المتعلقة بالإساءة والتشهير، بل امتدت إلى مسكن الزوجية والمنقولات، حيث حررت نورهان محضراً لإثبات موقفها بشأن الفيلا ومتعلقاتها الزوجية. وفي نوفمبر الجاري، اتهمت نورهان منصور طليقها عمرو كمال بتغيير أقفال الفيلا والاستيلاء على شاشة تلفزيون وبعض متعلقاتها الشخصية، وهو ما دفعها إلى تحرير محضر جديد بشأن الواقعة. وفي المقابل، اتخذ محامي المنتج عمرو كمال إجراءً قضائياً ضد نورهان منصور، من خلال تقديم جنحة مباشرة تتضمن اتهامات بالبلاغ الكاذب والقذف والتشهير، رداً على ما وصفه بالادعاءات المتعلقة بتبديد المنقولات الزوجية.