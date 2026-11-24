فيما أعلن الفنان السوري تيم حسن تجسيد شخصية «قيصر» في فيلم روائي طويل يتناول قصة المصوّر السوري فريد المذهان، الذي سرّب آلاف الصور التي وثقت عمليات التعذيب الممنهج داخل السجون خلال حكم نظام بشار الأسد، اعترضت رابطة عائلات قيصر على العمل.

تجميد العمل

وأمهلت الرابطة الجهات القائمة على المشروع حتى 6 ديسمبر القادم لإعلان تجميد العمل، ووقف التحضير للتصوير وكتابة السيناريو والترويج له، وأكدت في بيان أصدرته مساء أمس (الإثنين)، أن العدالة تأتي قبل السينما.

وفيما أشادت بشجاعة المذهان ودوره في كشف جرائم النظام السابق، شددت على ضرورة الفصل بين سيرته الشخصية وملف الصور التي سرّبها.

أدلة جنائية

وأوضحت أن تلك الصور تمثل أدلة جنائية مرتبطة بآلاف الضحايا، الذين لا تزال عائلات كثيرة منهم تجهل ظروف وفاتهم وأماكن وجود رفاتهم، ودعت المذهان إلى توضيح شروط وحدود موافقته على الفيلم، وما إذا كان قد منح الجهات المنتجة إذناً باستخدام الصور.

أتى هذا الاعتراض بعدما أُعلن خلال مهرجان الدوحة السينمائي، (السبت) الماضي، عن تفاصيل الفيلم الروائي الجديد، علماً أن لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية بقطر أكدت في نوفمبر 2025 حصولها على حقوق تحويل قصة حياة قيصر إلى أعمال فنية متعددة.

ويخرج الفيلم أمير فخر الدين، ويتولى كتابة السيناريو روري هينز وسهراب نوشيرفاني، المرشحان لجائزة بافتا إلى جانب شركة «مدينة تدمر للإنتاج السينمائي» السورية كشريك في الإنتاج.