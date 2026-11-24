في واقعة تخرج عن المألوف في سوق الحفلات الغنائية، تحول قرار إعادة أموال التذاكر كاملة إلى أزمة حقيقية بين محبي الفنان ماجد المهندس والشركة المنظمة لحفليه المؤجلين في بغداد، بعدما رفع عدد كبير من الجمهور شعار التمسك بمقاعدهم رافضين استرداد المبالغ التي دفعوها.

وكان تأجيل الحفلين قد جاء إثر تعرض المهندس لوعكة صحية استدعت تدخلاً جراحياً، وهو تطور تبعته شائعات واتهامات طالت الجهة المنظمة ودفعتها إلى اللجوء للقضاء لملاحقة المسيئين عبر المنصات الإلكترونية، إلا أن محاولة الشركة طي صفحة الجدل بردّ قيمة التذاكر وإعادة طرحها لاحقاً عند تحديد الموعد الجديد فجّرت اعتراضاً من زاوية غير متوقعة.

فبالنسبة لشريحة واسعة من المتابعين، لم تعد المشكلة في استرجاع المال بقدر ما أصبحت في شبح فقدان فرصة الحضور، إذ عبّر بعض محبي ماجد المهندس عبر منصات التواصل عن غضبهم من إلغاء الحجوزات التي انتزعوها بعد ساعات من الانتظار والضغط أمام مواقع الحجز الإلكترونية وسط إقبال كثيف، مطالبين بجعل الاسترداد خياراً طوعياً لمن يرغب فقط، بدلاً من إجبار الجميع على خوض سباق حجز جديد محفوف بالتوتر.

وفي تعليقات عكست حجم القلق من تكرار تلك التجربة، تساءلت متابعة عبر «إنستغرام» عن جدوى فرض الاسترجاع على من ينوي الحضور أصلاً، بينما أبدت أخرى مخاوفها من العجز عن الحصول على مقعد جديد بعدما واجهت صعوبة بالغة في اقتناص تذكرتها الأولى.

في المقابل، وجد فريق آخر من الجمهور في قرار الشركة خطوة مسؤولة تعزز الثقة وتبدد الشائعات التي رافقت التأجيل، مقترحين حلاً وسطاً يمنح أصحاب التذاكر السابقة أولوية الشراء فور إعلان الموعد المرتقب، في مشهد يبرهن أن الحصول على تذكرة لحفل جماهيري كبير بات مكسباً تتجاوز قيمته المعنوية لدى الجمهور ثمنها المدفوع.