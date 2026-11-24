افتتح نائب رئيس بلدية الخبر نايف السويعي معرض «بصمات فن» الدولي في نسخته التاسعة عشرة، بحضور عدد من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالفنون التشكيلية.

ويضم المعرض الذي تديره الفنانة نورة بايحي من بصمات فن نحو 62 عملاً فنياً بمشاركة 54 فناناً وفنانة من عشر دول. وتتصدر السعودية قائمة المشاركات بأعمال تجمع بين تجارب فنية راسخة ومواهب صاعدة، وتعكس تنوع المدارس والأساليب التشكيلية.

ويتيح المعرض للزوار استخدام هواتفهم الذكية للتعرف على الأعمال وأصحابها عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) التي تربط كل عمل بصفحته الرقمية. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه لأرشفة الأعمال الفنية وتوثيق أصالتها بشهادات رقمية تعتمد على تقنية البلوكشين.

ويستمر المعرض حتى 25 نوفمبر، ويهدف إلى دعم المواهب الجديدة وإتاحة الفرصة للفنانين المشاركين لتبادل الخبرات.