حسم المخرج المصري محمد سامي الجدل المثار حول انفصاله عن زوجته الفنانة مي عمر، نافياً صحة الأنباء المتداولة بشأن وقوع الطلاق أو وجود خيانة أو خلافات زوجية بينهما، ومؤكداً أن علاقتهما مستقرة، وأن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة.

أول رد من محمد سامي

وأوضح سامي، في منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه فوجئ بانتشار أنباء الانفصال، رغم انشغاله بتصوير مسلسل «تمكين»، وانشغال زوجته بتصوير مسلسل «حليمة جبران»، مشيراً إلى أن الأخبار المتداولة تضمنت روايات مختلقة عن حياتهما الخاصة.

ونفى المخرج المصري وجود أي أزمة بينهما، قائلاً: «لا في خيانة ولا طلاق ولا موضوع من أساسه»، مؤكداً أن علاقته بزوجته تقوم على الحب والاحترام المتبادل، ومستنكراً تداول أخبار عن خلافات لم تحدث.

16 عاماً من الزواج والاحترام

وأشار سامي إلى أن زواجه من مي عمر امتد 16 عاماً، وأن الاحترام كان ولا يزال أساس علاقتهما، موضحاً أن حياتهما تسير بصورة طبيعية، وأن كلاً منهما يواصل نشاطه الفني ويدعم الآخر في مسيرته المهنية.

ووجه رسالة إلى مروجي الشائعات، مطالباً إياهم بالتوقف عن اختلاق أخبار تتعلق بحياتهما الشخصية، كما دعا الجمهور إلى عدم الانسياق وراء ما يُنشر دون التحقق من صحته.

والد محمد سامي يعلق على الشائعات

وكانت أنباء انفصال مي عمر ومحمد سامي قد أثارت جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قبل أن ينفي والد المخرج صحة ما تردد، مؤكداً استقرار العلاقة الزوجية بين نجله وزوجته.

رسالة والد محمد سامي

وعبر حسابه على «فيسبوك»، أعرب سامي عبد العزيز عن دعمه لزوجة نجله، مشيداً بأخلاقها وصفاتها، ومتمنياً لهما دوام المحبة والتفاهم، كما انتقد مروجي الشائعات المتعلقة بالحياة الخاصة.

ودعا الله أن يحفظ نجله وزوجته وابنتيهما تايا وسيلين، وأن يديم عليهما الستر والرضا والاستقرار.