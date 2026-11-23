في لفتة إنسانية وفنية مؤثرة، كرم مهرجان الزمن الجميل خلال دورته الـ 9 التي أُقيمت، مساء أمس (الأحد)، في كازينو لبنان الفنانة السورية الراحلة هدى شعراوي، من خلال تقرير خاص سلّط الضوء على مسيرتها التي استمرت عقوداً، وأثرت الساحة الفنية السورية بأعمال بارزة.

محطات إبداعية

وأعاد هذا التكريم الفني اللافت سيرة الفنانة وإرثها إلى الواجهة مجدداً بعد نحو 10 أشهر على رحيلها الصادم إثر جريمة قتل مروّعة ارتكبتها خادمتها يناير الماضي.

ووثَّق التقرير الخاص أبرز المحطات الإبداعية للراحلة في الإذاعة والمسرح والسينما والتلفزيون، لتكون حاضرة بأعمالها الخالدة في أمسية كرّمت أيضاً نخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية والعربية، من بينهم: جمال سليمان، وفاديا خطاب، وناهد الحلبي.

علامة فارقة

وشكّلت هدى شعراوي المولودة في 1938، في حي الشاغور الدمشقي، علامة فارقة في تاريخ الفن السوري، إذ انطلقت رحلتها مبكراً في العمل الفني، وشاركت في تأسيس نقابة الفنانين السوريين.

وخلال رحلة فنية استمرت نصف قرن، تركت شعراوي بصمة لا تُمحى في ذاكرة المستمع والمشاهد العربي من خلال عشرات الأعمال الخالدة، ومنها أعمال إذاعية، وأبرزها المسلسل الشهير «حكم العدالة».

وفي التلفزيون كان لشعراوي حضور لافت في عشرات الأعمال بأدوار مختلفة، ولعل أشهرها شخصيتها في مسلسل البيئة الشامية «باب الحارة» الذي لعبت فيه دور «الداية أم زكي» التي استطاعت من خلاله الحصول على شهرة واسعة محلياً وعربياً.

وإضافة إلى باب الحارة، كان للفنانة الراحلة مشاركات بأعمال اجتماعية وكوميدية وشامية مختلفة، ومن أبرزها، «أيام شامية، عيلة سبع نجوم، خان الحرير، دنيا، حمّام شامي، بطل من هذا الزمان».