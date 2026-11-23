أعلن الفنان الكويتي بشار الشطي عرض مسرحية «متنزّه الخيران» في مدينة جدة اعتباراً من (الأربعاء) القادم وذلك على المسرح العربي.

جدة الغالية

وشارك الشطي بوستر المسرحية على حسابه الرسمي على إنستغرام وعلق عليه: «أهلنا وأحبابنا في جدة الغالية، تم فتح الشباك لعروضنا في مسرحية متنزّه الخيران ناطرينكم بكل حب وشوق ونشوفكم على خير بإذن الله تعالى والحجز من خلال موقع weebook واللنك موجود في البايو فوق».

كما شارك البوستر وكتب بمنشور آخر «يا هلا بأهل السعودية وأهل جدة الغاليين من ديرة المحبة الكويت إلى عروس البحر الأحمر جدة، جايينكم بكل الحب والشوق والفرح، نلتقي معاكم في مسرحية»متنزّه الخيران«نبي نشوف ضحكاتكم، ونعيش معاكم أجمل اللحظات، فوجودكم هو اللي يكمل فرحتنا، وحضوركم هو أجمل نجاح لنا، جدة – المسرح العربي، من 25 إلى 28 نوفمبر».

متنزّه الخيران

وتدور أحداث مسرحية متنزّه الخيران حول مجموعة من الشخصيات المختلفة التي تجتمع في مكان لقضاء وقت ممتع. والمسرحية كوميدية اجتماعية غنائية، و«متنزّه الخيران»، أحد الأماكن التي شكّلت سابقاً وجهة للعائلات الخليجية وكانوا يحرصون على زيارتها، وتدور أحداثها حول مجموعة من الشخصيات المختلفة التي تجتمع في مكان لقضاء وقت ممتع، لكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة؛ لتتحول الزيارة إلى سلسلة من المغامرات واللحظات المليئة بالضحك، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ: شملان النصار وﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد العوضي.

أبطال المسرحية

يشارك في المسرحية كل من ماغي بو غصن، هيا عبدالسلام، بشار الشطي، فؤاد علي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني وغيرهم من النجوم.