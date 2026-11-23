أجرى الفنان المصري أحمد السقا عملية جراحية عاجلة في إحدى المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية أخيراً.

موعد الخروج

وأكد مصدر مقرب من الفنان أحمد السقا، تواجد السقا في المستشفى لاستكمال العلاج والحصول على الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن الفريق الطبي المعالج لم يحدد حتى الآن موعداً نهائياً لخروجه، ومن المنتظر أن يتخذ قراراً بمغادرة المستشفى بعد تحسّن حالته الصحية.

«كتف في كتف»

من جهة ثانية يشارك السقا في الموسم الرمضاني القادم، من خلال مسلسل «كتف في كتف»، الذي يتولى تأليفه مهاب طارق، ويخرجه شادي عبد السلام.

ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة عن الموعد النهائي لبدء تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة، في إطار استعدادات العمل للمشاركة في السباق الدرامي الرمضاني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع خضوع السقا للعلاج، وسط ترقب من جمهوره لمعرفة تطورات حالته الصحية وموعد عودته إلى نشاطه الفني.