أعلنت الشركة المسؤولة عن تنظيم حفلي الفنان ماجد المهندس في العاصمة العراقية بغداد، إعادة كامل قيمة التذاكر إلى جميع المشترين، مؤكدة حرصها على حقوق الجمهور وتقديرها لثقتهم، وذلك بعد قرار تأجيل الحفلين.

موعد جديد

وأوضحت الشركة في بيان أصدرته، أنه حرصاً من شركة Be Event على حقوق جمهورها الكريم، تقرر إعادة كامل قيمة التذاكر إلى جميع المشترين، مشيرةً إلى عدم إلغاء الحفل، وإنما تم تأجيله إلى موعد جديد، سيتم الإعلان عنه خلال اليومين المقبلين، على أن يُقام خلال شهر ديسمبر القادم، ويُعاد فتح باب حجز التذاكر من جديد بعد تحديد الموعد الرسمي للحفل.

استرداد المبالغ

وأكدت الشركة أن استرداد المبالغ سيتم بالكامل عن طريق منصة تكت زون، معربةً عن تقديرها لتفهم الجمهور وثقته، قائلة: «نثمن تفهم جمهورنا الكريم وثقته، ونتمنى للفنان ماجد المهندس الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية».

وعكة مفاجئة

وتعرض المهندس لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة، ما دفع إدارة أعماله إلى تعليق ارتباطاته الفنية لحين الاطمئنان على حالته الصحية.