تحقق النيابة العامة في إسطنبول مع بطلة المسلسل التركي الشهير «وادي الذئاب» الفنانة عائشة تشيغدم باتور، استناداً إلى المادة 216 من قانون العقوبات التركي، التي تتناول الاشتباه في إهانة القيم الدينية علناً، وذلك بعدما نشرت فيديو من داخل مسجد السلطان أحمد على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل.

فيديو المسجد

وأبدت باتور في الفيديو المنشور انزعاجها من رائحة الأقدام داخل المسجد، وربطت ملاحظتها بضرورة تحسين مستوى النظافة والتهوية في المكان، خصوصاً أنه يستقبل أعداداً كبيرة من الزوار والسياح القادمين من جنسيات مختلفة.

ورأت الفنانة التركية أن استمرار هذه المشكلة قد ينعكس على تجربة زوار واحد من أبرز المعالم التاريخية في إسطنبول، ودعت الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجتها، إلا أن اختيارها تصوير الملاحظة ونشرها عبر المنصات الرقمية فتح نقاشاً بشأن طبيعة ما طرحته، وما إذا كان الأمر يتعلق بشكوى خدمية أم تصرف يستوجب المساءلة القانونية.

انتقادات عديدة

وأمام الانتقادات التي تعرضت لها، أكدت باتور أن رسالتها لم تكن تستهدف الدين أو المصلين، مشددة على أن حديثها اقتصر على ظروف النظافة والتهوية داخل المسجد، وأن مضمون التسجيل فُهم بطريقة مختلفة عن الهدف الذي أرادت التعبير عنه.

كما كشفت تواصلها مع الجهات المسؤولة عن الموقع، وأنها وجدت تفهماً للملاحظات التي قدمتها، وتلقت وعوداً بالعمل على معالجة المشكلة التي تحدثت عنها.

وفي المقابل، أعلنت باتور أنها لن تتساهل مع التهديدات والإساءات الشخصية التي تعرضت لها عقب انتشار الفيديو، مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين وجهوا إليها تلك التهديدات والتجاوزات.