فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً أنباء عن انفصال الفنانة المصرية رانيا يوسف عن زوجها المخرج أحمد جمال بسبب الخيانة الزوجية، قطعت يوسف بعدم صحة هذه الأنباء وسخرت من الزج باسمها في الشائعات.

أول تعليق

وفي أول تعليق لها على هذه الأنباء قالت يوسف في تصريحات صحفية: «لو مش مي تبقى رانيا»، ووصفت مروجي تلك الأقاويل بأنهم «ناس فاضية»، مؤكدة استقرار حياتها الزوجية وسعادتها مع زوجها.

أعمالها الجديدة

وعلى الصعيد الفني، تواصل رانيا يوسف تصوير مشاهدها في حكاية «جثة حية»، ضمن مسلسل «القصة الكاملة»، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج حسام علي، ويشارك في بطولتها أحمد خالد صالح وأحمد مجدي وثراء جبيل، إلى جانب رانيا يوسف.

رمضان 2027

وتخوض رانيا يوسف تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «سلطان الديب» المقرر عرضه في موسم رمضان القادم وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة، ويتكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد العوضي ويارا السكري وسوسن بدر وخالد محمود وآخرون، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.