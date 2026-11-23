حسمت أسرة الفنان الراحل أحمد زكي موقفها من عرض الفنان محمد رمضان شراء جميع مقتنياته الشخصية والفنية، تمهيداً لتسليمها إلى وزارة الثقافة المصرية وضمها إلى متحف يحمل اسمه، مؤكدة تمسكها بالاحتفاظ بها ورفضها بيع أي قطعة منها.

وصية شخصية

وقالت شقيقة الفنان الراحل منى زكي، في تصريحات صحفية: «لا نفكر مطلقاً في بيع مقتنيات شقيقي»، مشيرة إلى أن موقفها يستند إلى وصية شخصية تركها لها قبل وفاته.

وأضافت أوصاني أحمد زكي بالحفاظ على تاريخه ومشواره الفني والحفاظ على متعلقاته، معربة عن تقديرها لمبادرة محمد رمضان واهتمامه بالحفاظ على إرث شقيقها، إلا أن ذلك لا يعني موافقتها على عرضه.

حفظ المقتنيات

وعن الموقع الذي ستُحفظ فيه المقتنيات، أوضحت بأنها ستعيد حصر متعلقاته والاطلاع عليها قبل تحديد المكان المناسب لإيداعها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ عليها وصونها بما يليق بقيمته الفنية وتاريخه.

وكشفت أن مقتنيات الفنان الراحل سُلّمت إلى وزارة الثقافة عقب وفاته بهدف الحفاظ عليها، لافتة إلى أن تحديد مكان حفظها مجدداً يتطلب مراجعة تفاصيلها واختيار الوسيلة الأنسب لصونها.

عرض رمضان

وكان محمد رمضان قد أعلن استعداده لشراء جميع المقتنيات الشخصية والفنية لأحمد زكي من أسرته، وتسليمها إلى وزارة الثقافة المصرية، لتكون ضمن متحف يحمل اسم الفنان الراحل، ويتيح للجمهور التعرف إلى تاريخه وإرثه الفني.

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»: «إلى أسرة النجم الراحل أحمد زكي كل الدعم لكم في استرداد مقتنيات أسطورة التمثيل المصري».

منشور محمد رمضان على حسابه على انستغرام

وأضاف: «أعلن استعدادي التام لشراء جميع مقتنيات النجم الراحل، وتسليمها إلى وزارة الثقافة المصرية، لتكون جزءاً من متحف يليق باسمه وتاريخه الاستثنائي، ويحفظ إرثه للأجيال القادمة».

واختتم رسالته بالتأكيد على المكانة الفنية والإنسانية التي يحظى بها الفنان الراحل، قائلاً: «أحمد زكي لم يكن مجرد فنان.. كان قيمة فنية وإنسانية مصرية وعربية لا تتكرر، ومن واجبنا أن نحافظ على إرثه كما حافظ هو على مكانة الفن المصري في قلوبنا».