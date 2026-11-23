بعد غياب دام نحو 18 عاماً عن العمل في الدراما السورية من داخل سورية، يستعد الفنان السوري جمال سليمان للعودة إلى بيئته الفنية الأولى من خلال مسلسل «التوأم الشامي»، المقرر عرضه في رمضان 2027، إلى جانب مشاركته في مسلسل «خارج الخدمة»، وهو عمل اجتماعي إنساني من 15 حلقة.

وقال سليمان في تصريحات صحفية على هامش النسخة التاسعة من مهرجان «الزمن الجميل»: «أنا راجع إلى البيت الذي وُلدت وتربيت وعشت طفولتي ومراهقتي وشبابي فيه، أي الدراما السورية التي تكوّنت فيها، ولذلك أنا سعيد جداً».

التوأم الشامي

وكشف عن مشاركته في مسلسل التوأم الشامي، المؤلف من 30 حلقة، وتدور أحداثه في البيئة الشامية، واصفاً حكايته بأنها بسيطة ولطيفة ومشوّقة، مشيراً إلى أنه اختار العودة من خلال عمل جماهيري.

خارج الخدمة

ويشارك سليمان في مسلسل «خارج الخدمة»، المؤلف من 15 حلقة، وينتمي إلى الدراما الاجتماعية الإنسانية، معرباً عن أمله في أن ينال العملان إعجاب الجمهور.

الزمن الجميل

وعن مفهوم «الزمن الجميل»، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، رأى سليمان أن الواقع الحالي لا يتيح الحديث عن أجمل الأزمنة، قائلاً: «لا يحبّ الإنسان أن يزيد تشاؤم الناس، لكن عليه أن يكون صادقاً وواقعياً، نحن لا نعيش أجمل الأزمنة، فالزمن الذي نعيشه صعب ومليء بالتحديات».

واعتبر أن العقود السابقة، من الستينيات إلى التسعينيات، ربما كانت أفضل من ناحية الشعور بالأمان، إذ كان الناس يمتلكون أحلاماً، سواء على المستوى الشخصي أو الوطني، وينتظرون مستقبلاً أفضل.

وأضاف الظروف الراهنة تضع الجميع أمام علامات استفهام كبيرة بشأن الغد وما يحمله، لكنه أعرب عن أمله في أن تكون الأزمنة المقبلة أجمل، وأن تحمل معها ظروفاً أفضل.

علاقة وجدانية

وفي حديثه عن فيروز بمناسبة عيد ميلادها الـ 92، استعاد سليمان ذكريات طفولته في دمشق، كاشفاً عن علاقة وجدانية خاصة تربطه بصوتها، الذي كان يرافق صباحاته قبل الذهاب إلى المدرسة.

وأوضح بأن الإذاعة كانت تقدّم يومياً برنامجاً صباحياً بعنوان «مرحباً يا صباح»، يمتد من السادسة والنصف حتى السابعة والنصف، ويخصص فقراته لأغاني فيروز حصراً، ما جعل صوتها جزءاً من ذاكرة طفولته وذاكرة جيل كامل.

وقال: «فيروز هي أمّنا الثانية، نحن الأطفال السوريين، على الأقل في دمشق حيث وُلدت وعشت، استيقظنا على صوتها. كانت الوجبة الأولى بالنسبة إلينا قبل الذهاب إلى المدرسة هي فيروز».