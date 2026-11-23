أطلقت هيئة الموسيقى منصة موسيقاي الرقمية للتعليم الموسيقي، وبرنامج الإقامة الفنية، ضمن جهودها لتطوير المهارات الموسيقية، ودعم المواهب والإنتاج الإبداعي في المملكة.

موسيقاي

وتقدم «موسيقاي» دورات تدريبية لمختلف مستويات الخبرة، عبر دروس تفاعلية تشمل الآلات العربية والغربية، وصناعة الموسيقى وممارسات الإنتاج الموسيقي، بهدف تنمية المواهب الموسيقية ودعم مساراتها المهنية.

إقامة فنية

ويهدف برنامج الإقامة الفنية إلى دعم النمو الفني وتعزيز الإنتاج الموسيقي والتبادل الإبداعي بين الفنانين والموسيقيين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها.

ويضم إقامات فنية وورش عمل ودروساً متقدمة وجلسات حوارية، إضافة إلى عروض ختامية يقدم فيها المشاركون الأعمال التي طوروها خلال فترة الإقامة.

مسارات البرنامج

وتتنوع مسارات البرنامج بين تطوير الموسيقى الكلاسيكية والأوركسترالية، وأساسيات التأليف الموسيقي والتطوير الإبداعي، وبناء الفرق والأداء الجماعي، وكتابة الأغاني وصياغة الألحان، والابتكار الفني والاستدامة الثقافية.

ويُقام مسار أساسيات التأليف الموسيقي والتطوير الإبداعي على مرحلتين في الخبر والرياض، بإشراف الفنانين أنفسهم ووفق رؤية فنية موحدة.

وتستهدف المرحلة الأولى في الخبر عازفي مختلف الآلات، وتركز على تطوير الأفكار الموسيقية والتأليف المشترك والعمل الجماعي، فيما تخصص المرحلة الثانية في الرياض لعازفي الآلات الوترية المقوسة، وتشمل الكمان والفيولا والتشيلو والكونترباص.

كما تتضمن الإقامات مساراً لبناء الفرق والأداء الجماعي، يجمع نسرين وبدر حكيم بموسيقيين واعدين، ومساراً لكتابة الأغاني وصياغة الألحان بقيادة كيمي سولولا ويزيد فهد، إلى جانب مسار للابتكار الفني والاستدامة الثقافية بقيادة جيرالد إيزي وكوزمِكات، يستكشف الصلة بين التراث الموسيقي والممارسات المعاصرة. وتوفر البرامج للمشاركين فرصاً للتعلم والإرشاد والتعاون، وتطوير أعمال تستلهم التراث الموسيقي السعودي والإقليمي، بما يدعم نمو القطاع الموسيقي ويعزز التبادل الإبداعي.