أجلت الشرطة البريطانية أمس (الأحد) 12 ألف شخص من حفل مغني الراب الأمريكي دون توليفر في مانشستر، بعد ورود تقارير عن إطلاق «مادة غير معروفة».

غاز مسيل للدموع

وذكرت خدمة الإسعاف شمال غربي إنجلترا في وقت سابق أن المادة «يعتقد أنها غاز مسيل للدموع»، وأنها أطلقت قرب نهاية الحفل، مؤكدة أن أطباءها فحصوا أكثر من 50 شخصاً في الموقع، وأبلغ بعضهم عن أعراض في العين والجهاز التنفسي. وفي أهم التفاصيل، ذكرت شرطة مانشستر الكبرى في بيان أنه تم إخراج الحضور، الذين تجاوز عددهم 12 ألف شخص، من الحفل الذي كان مقاماً في صالة (كو-أوب لايف)، مشيرة إلى نقل شخص واحد إلى المستشفى عقب الواقعة، بينما تم فحص حالة عدة أشخاص آخرين في المكان، ولم تحدد في البيان طبيعة المادة، لكنها قالت إنها ستعمل على تحديدها.