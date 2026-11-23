ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن انفصال الفنانة مي عمر عن زوجها المخرج محمد سامي، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يخرج والد الأخير لينفي تلك الأنباء، مؤكداً استمرار زواجهما واستقرار حياتهما الأسرية.

والد محمد سامي يرد على الشائعات

ووجّه سامي عبد العزيز رسالة عبر حسابه على «فيسبوك»، أشاد خلالها بزوجة نجله، قائلاً: «الحمد لله الذي أنعم على ابني محمد بزوجة كريمة أصيلة، وأنعم عليها برجل محترم طيب الأصل وكريم الخلق، ونسأل الله الهداية لمن يختلقون القصص ويشغلون أنفسهم بأعراض الناس وخصوصياتهم».

وأضاف: «ودام حبهم وودهم، وأحاطهما الله بحفظه وستره ورضاه، وحفظهما لنا وحفظ لهما تايا وسيلين».

وجاءت تصريحات والد المخرج المصري رداً على موجة من الأنباء التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وربطت بين خلافات مزعومة واكتشاف الفنانة خيانة زوجها، وصولاً إلى اتخاذ قرار بالانفصال، دون صدور تأكيد رسمي بشأن تلك الادعاءات.

هدية محمد سامي الأخيرة لمي عمر

وعلى جانب آخر، كان آخر ظهور لافت جمع الثنائي احتفال محمد سامي بعيد ميلاد زوجته، إذ فاجأها بسيارة «لامبورجيني» باللون الموف، إلى جانب باقة كبيرة من الورود الحمراء.

وشاركت مي عمر متابعيها عبر حسابها على «إنستجرام» مقطع فيديو وثق لحظة اكتشافها الهدية، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

أعمالها في رمضان 2027

وتستعد مي عمر للمنافسة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل «حليمة جبران»، الذي يتناول قضايا المرأة في قالب درامي يحمل العديد من الأحداث المشوقة، وتشارك في بطولته مجموعة من الفنانين.

ويضم العمل إنجي المقدم، وبيومي فؤاد، ومحمد حاتم، وبسنت شوقي، وحازم إيهاب، ومحمد رياض، ونشوى مصطفى، وهاني عادل، ومصطفى عماد، وأحمد بهاء، وعلاء مرسي، وعارفة عبدالرسول، ووئام مجدي، وعماد رشاد، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

جديد محمد سامي

وفي المقابل، يخوض المخرج محمد سامي المنافسة في موسم رمضان 2027 من خلال مسلسل «تمكين»، الذي يجمعه بالفنان عمرو سعد، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

ويشارك في بطولة العمل ياسمين صبري، وخالد الصاوي، وأحمد زاهر، وميرفت أمين، وإدوارد، وكمال أبورية وآخرون.