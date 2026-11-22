أعلن القائمون على فيلم «العيون الساهرة: الساس» عن عرضه في صالات السينما اعتباراً من3 ديسمبر القادم.

بوستر الفيلم

وشارك الفنانان يعقوب الفرحان وفيصل الدوخي، بوستر الفيلم الرسمي عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب على البوستر: البوستر الرسمي لفيلم «العيون الساهرة: الساس مستوحى من قصة حقيقية من ملفات وزارة الداخلية، 3 ديسمبر في صالات السينما السعودية».

كما شارك أبطال العمل فيديو ترويجياً للفيلم كُتب فيه: «العيون الساهرة: الساس قصة ساسها عيالها، فيلم مستوحى من قصة حقيقية من ملفات وزارة الداخلية قريباً»، ومن المقرر أن يُعرض في دور السينما بتاريخ 3 ديسمبر 2027، وهو عمل سينمائي يسلط الضوء على جهود رجال الأمن في التصدي لآفة الممنوعات وحماية المجتمع من مخاطرها.

العيون الساهرة

والفيلم من إخراج روبرت غراسمير، بمساهمة إبداعية من المخرج العالمي فيليب نويس، وهو من إنتاج الهيئة العامة للترفيه في إطار شراكتها الإستراتيجية مع وزارة الداخلية، ومن شركة صلة كمنتج منفّذ، ويشارك في إنتاجه «صندوق بيج تايم»، وبرعاية «تحكم» و«علم»، وتدور أحداثه بين الدراما والتشويق حيث تختفي طفلة في الرياض، لتقود خيوط البحث عنها إلى عالم خفي من الإدمان وتجارة الممنوعات، تتشابك فيه أسرار العائلة مع جرائم عصابة خطيرة، ويقود المحقق عبدالله ورجال مكافحة الممنوعات رحلة محفوفة بالمخاطر، تتصاعد خلالها المواجهات وتنكشف حقائق غير متوقعة، في سبيل إعادة الطفلة إلى أسرتها.

الأبطال

يشارك في بطولة الفيلم كل من يعقوب الفرحان فيصل الدوخي صالح أبوعمرة نايف البحر سارة الحربي سراء العتيبي أحمد الكعبي عزيز بحيص منصور البتال شافي الحارثي