تعرض الفنان المصري ياسر جلال للإصابة في قدمه اليسرى خلال تصوير أحد مشاهد الأكشن في مسلسل القناع المقرر عرضه رمضان القادم.

تمزق في القدم

وأوضح جلال أن الإصابة حدثت خلال تصوير مشاهد مطاردات بالسيارات واشتباكات عنيفة مع عدد من الأشخاص، مما أسفر عن إصابته في قدمه اليسرى.

وأضاف: خضعت لفحوصات طبية دقيقة أثبتت إصابتي بتمزق في القدم، ما استوجب خضوعي لجلسات علاج طبيعي ومنحي إجازة إجبارية لمدة أسبوع كامل للتعافي، مؤكداً مباشرته الفورية لتنفيذ البروتوكول العلاجي للعودة إلى استوديوهات التصوير في أسرع وقت، مشيراً إلى أن هذه الإصابة ليست الأولى في مسيرته الفنية، حيث سبق أن تعرض لإصابات مشابهة في كواليس أعماله البارزة، مثل «رحيم»، و«ظل الرئيس»، و«الفتوة».

القناع

وتدور أحداث «القناع» في أجواء من التشويق والإثارة النفسية؛ إذ تبدأ الحكاية من داخل عيادة طبيب نفسي وهو ياسر جلال يستقبل مرضى يعانون من مشكلات نفسية متباينة، ليتفاجأ برواياتهم المذهلة عن أحلام غريبة ومتكررة تحمل خبايا وأسراراً غير مألوفة.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم بسمة، وخالد سليم، وهيدي كرم، وميرهان حسين، وتوانا الجوهري، وفاتن سعيد. المسلسل من تأليف محمد السوري، وإخراج هشام الرشيدي.