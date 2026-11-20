كشف الشاعر فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الساعات الماضية، مؤكداً خضوعه لعملية قسطرة، واجتيازه مرحلة الخطر، مع استمرار وجوده في العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية.

وأوضح حسن، في تصريحات صحفية محلية، أن الحالة تسير بصورة مطمئنة بعد الإجراء الطبي، فيما يواصل الفريق المعالج متابعة وضعه الصحي، وسط رسائل دعم ودعوات بالشفاء من جمهوره ومحبيه في مختلف أنحاء العالم العربي.

قسطرة في القلب

وبدأت تفاصيل الأزمة الصحية لماجد المهندس عقب إعلان تعرضه لوعكة مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة، وهو ما أثار حالة من القلق بين جمهوره، خصوصاً مع عدم الكشف عن طبيعة الأزمة في الساعات الأولى.

ومع تزايد التساؤلات، أكد مدير أعماله خضوعه لقسطرة في القلب، مشيراً إلى أن العملية مرت بسلام، وأن الفنان تجاوز المرحلة الحرجة، بينما لا يزال تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على استقرار وضعه الصحي.

رسالة تطمئن الجمهور

وفي تطور آخر، كشف المخرج علاء الأنصاري، أحد المقربين من ماجد المهندس، عن نقله إلى مدينة جدة بأحد المستشفيات الكبرى، حيث أجريت له العملية بنجاح، وحرص على طمأنة محبيه برسالة عبر حسابه على «إنستغرام»، أكد خلالها أن الفنان بخير، متمنياً له التعافي والعودة إلى نشاطه الفني.

تأجيل حفلي بغداد

وألقت الأزمة الصحية تأجيلات لارتباطاته الفنية، إذ تقرر تأجيل حفليه اللذين كان من المقرر إقامتهما في العاصمة العراقية بغداد يومي 20 و21 نوفمبر 2026، على مسرح مجمع نخيل بغداد.

وكانت الاستعدادات للأمسيتين قد بدأت بوصول الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس إلى بغداد، قبل أن تفرض الظروف الصحية الطارئة تغيير جدول الحفلات، بالتزامن مع تعليق أنشطته الفنية حتى إشعار آخر، لإتاحة الفرصة أمامه للتركيز على العلاج والتعافي.