بعد قرابة خمسة عقود على رحيل أيقونة الغناء العربي عبد الحليم حافظ، اشتعلت أزمة قانونية وإعلامية غير متوقعة في الأوساط الفنية، بعدما قررت أسرة «العندليب الأسمر» اللجوء إلى القضاء ومقاضاة المخرج الجزائري أحمد راشدي، متهمةً إياه باختلاق وقائع غير حقيقية والإساءة إلى سيرة النجم الراحل وتاريخه الفني.

انطلقت شرارة الخلاف من قلب العاصمة المصرية القاهرة، وتحديداً خلال ندوة تكريمية للمخرج الجزائري على هامش فعاليات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ فاجأ راشدي الحضور بروايات مثيرة زعم فيها وجود صداقة وثيقة وسهرات يومية كانت تجمعه بعبدالحليم حافظ داخل منزله، فضلاً عن حديثه عن مشروع فيلم مصري جزائري مشترك بعنوان «لا» لم يكتمل بسبب وفاة الفنان.

غير أن التصريح الأكثر إثارة للغضب تمثل في ادعاء راشدي أن عبدالحليم حافظ كان يعاني من ضائقة مالية، زاعماً أن شقته الشهيرة لم تكن ملكاً له لأنه أنفق كل أمواله على الموسيقى، بل وأشار إلى أن العندليب طلب وساطته للتواصل مع أثرياء بهدف الحصول على دعم مادي.

وخلف الكواليس، تضاعف التوتر حين كشفت مصادر مطلعة أن المخرج الجزائري طلب بنفسه من محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل، زيارة منزل العندليب في حي الزمالك عقب الندوة، لكنه تغيّب عن الموعد المحدد دون إبداء أي أسباب أو تقديم اعتذار، تزامناً مع انتشار تصريحاته عبر وسائل الإعلام.

من جانبه، خرج محمد شبانة ببيان شديد اللهجة نسف فيه رواية المخرج الجزائري من جذورها، مؤكداً أن لقاءات عمه بالراشدي لم تتعدَّ المرتين فقط في إطار تعارف مبدئي انتهى بإغلاق باب التعاون لعدم مناسبته فنياً. وشدد شبانة على أن مكانة عبد الحليم حافظ وعلاقاته الواسعة بكبار الشخصيات والأمراء العرب أكبر من أن تمسها روايات مختلقة، معلناً تحريك دعوى قضائية لحماية إرث العندليب وتاريخه.