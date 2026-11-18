عادت الخلافات المرتبطة بالفنانة المصرية لقاء سويدان وطليقها الفنان المصري حسين فهمي إلى الواجهة، بعد تحرك قانوني جديد ضدها، على خلفية اتهامات تتعلق ببيانات محل إقامتها في بطاقة الرقم القومي، في تطور يأتي بالتزامن مع قرار وقف ظهورها إعلاميًّا وإحالتها للتحقيق.

وتضمن البلاغ المقدم إلى وزير الداخلية اعتراضًا على استمرار إدراج عنوان فيلا حسين فهمي بمنطقة وادي النخيل في مدينة السادس من أكتوبر باعتباره محل إقامة لقاء سويدان، رغم انتهاء زواجهما منذ سنوات، مشيرًا إلى أنها جددت بطاقتها الشخصية مرتين باستخدام العنوان نفسه.



اتهامات بالتزوير

واعتبر مقدم البلاغ أن استمرار إثبات عنوان لا يخص الفنانة يثير شبهة تزوير في محرر رسمي واستعماله، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من صحة البيانات الواردة في مستنداتها الرسمية.

وبحسب ما ورد في البلاغ، ظهرت مسألة العنوان المسجل باسم لقاء سويدان خلال الإجراءات القانونية التي اتخذتها على خلفية خلافاتها مع نقابة المهن التمثيلية ونقيبها الفنان أشرف زكي، إذ تبين أن عنوان إقامتها المثبت في الأوراق الرسمية هو فيلا طليقها بمدينة السادس من أكتوبر.



وقف ظهور لقاء سويدان إعلاميًّا

وتأتي الشكوى الجديدة بعد قرار نقابة الإعلاميين في مصر بمنع لقاء سويدان من الظهور عبر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية داخل مصر، مع إحالتها للتحقيق، على خلفية مخالفات تتعلق بضوابط ممارسة النشاط الإعلامي.

وشمل القرار وقف ظهورها عبر مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة، في إطار الإجراءات التي تتخذها النقابة لمتابعة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل الإعلامي.