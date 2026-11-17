عادت الفنانة المصرية عايدة غنيم إلى دائرة الاهتمام بعد سنوات من الابتعاد عن الأضواء، كاشفةً تفاصيل مأساوية عن جريمة مقتل والدتها، وهي الحادثة التي قالت إنها تسببت في إصابتها بصدمة عصبية أفقدتها القدرة على النطق لفترة من الزمن.

واشتهرت غنيم لدى الجمهور من خلال مشاركتها في مسلسل (عائلة الحاج متولي) الذي عُرض عام 2001، حيث جسدت دور ابنة الفنانة غادة عبد الرازق في العمل الذي قام ببطولته الفنان الراحل نور الشريف وحقق انتشاراً واسعاً في العالم العربي.

وخلال ظهورها في برنامج (واحد من الناس)، روت الفنانة المصرية تفاصيل الجريمة التي راحت ضحيتها والدتها، موضحة أن الجاني كان شاباً من الجيران اقتحم المنزل بهدف السرقة، قبل أن تتطور الواقعة إلى جريمة قتل. وقالت "إن وقع الحادثة كان أكثر قسوة بسبب معرفة الأسرة المسبقة بالمتهم"، مؤكدة أن والدتها كانت تتعامل معه بثقة كبيرة وتعتبره بمثابة أحد أبنائها، ما جعل الصدمة مضاعفة بالنسبة لها ولعائلتها. وأضافت أن "مشهد العثور على والدتها غارقة في دمائها داخل الشقة تسبب لها بصدمة عصبية شديدة، لدرجة أنها فقدت النطق"، مشيرة إلى أنها حاولت في اللحظات الأولى إقناع نفسها بأن والدتها تعرضت لإغماء مؤقت وليس لاعتداء قاتل.

وأوضحت غنيم أن تلك التجربة المؤلمة كانت من أبرز الأسباب التي دفعتها إلى الابتعاد عن الساحة الفنية لفترة طويلة، رغم البداية القوية والشهرة الكبيرة التي حققتها في سنواتها الأولى، لا سيما بعد النجاح الواسع لمسلسل (عائلة الحاج متولي). وأكدت أن آثار تلك الحادثة ظلت حاضرة في حياتها لسنوات، قبل أن تعود للحديث عنها مجدداً، ما أعاد اسمها إلى واجهة اهتمام الجمهور ومنصات التواصل الاجتماعي.