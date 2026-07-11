أثار الفنان السعودي عايض يوسف حالة واسعة من القلق بين جمهوره، بعدما نشر رسالة مؤثرة عبر حسابه في منصة «إكس»، كشف فيها أنه يمر بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن ما عاشه خلال الشهر الماضي يُعد من أصعب التجارب التي واجهها في حياته، دون أن يكشف طبيعة تلك الظروف أو أسبابها.

وقال عايض: «الشهر الماضي هذا صارت لي أشياء سواء أمام العالم أو خلف الكواليس، شيء ما أتمنّاه لعدوي، الله يسهّل أموركم ويحفظكم يا رب»، في رسالة حملت الكثير من المشاعر وأثارت تفاعلاً واسعاً بين متابعيه.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن معاناته منذ بداية مشواره الفني، موضحاً أنه أمضى 12 عاماً في الساحة الفنية دون أن يشتكي أو يتذمر، وقال: «عمري ما شكيت أو تذمرت، ودائماً أقول الحمد لله، ولا زلت أقول الحمد لله».

وأشار الفنان إلى أنه يشعر بإرهاق كبير، قائلاً: «تراني تعبان كثير وقاعد أحمل نفسي فوق طاقتها»، قبل أن يختتم رسالته بالدعاء لجمهوره: «الله لا يريكم أي مكروه ويبعد عنكم كل شيء سيئ».

وتفاعل الآلاف مع منشوره، إذ انهالت رسائل الدعم والدعاء من محبيه وزملائه، متمنين له تجاوز هذه المرحلة والعودة إلى نشاطه الفني المعتاد، فيما فضّل عايض عدم الإفصاح عن تفاصيل الأزمة التي يمر بها، مكتفياً برسالته التي لامست مشاعر جمهوره وأثارت تعاطفاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.