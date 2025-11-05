كشف الفنان المصري أمير كرارة عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه الفنان المصري أحمد كرارة، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة، مؤكداً أن حالته مستقرة حالياً.

عملية تغيير شريان

وقال كرارة في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إن شقيقه أجرى عملية لتغيير شريان في الساق، مشيراً إلى أن الجراحة تمت بنجاح وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى.

رسالة أمير

وأضاف أن أحمد سيغادر المستشفى خلال أيام قليلة ليكمل مرحلة العلاج في المنزل، موجهاً شكره لكل من سأل عنه أو تواصل للاطمئنان على حالته.

نجاح «الشاطر»

وعُرض لأمير كرارة سابقاً فيلمه «الشاطر»، الذي حقق أرقاماً قياسياً في إيرادات السينما بالوطن العربي، وجمعه العمل مع الفنانة المصرية هنا الزاهد لأول مرة، وأيضاً الفنان المصري الشاب مصطفى غريب، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

آخر أعمال كرارة

وكان آخر الأعمال الفنية لأحمد كرارة مسلسل «شمال إجباري»، الذي شارك في بطولته إلى جانب مجموعة من الفنانين منهم محمد لطفي، راندا البحيري، هاجر الشرنوبي، عماد رشاد، أحمد عزمي، هايدي رفعت، وهو من تأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري.