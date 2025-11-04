أعاد موسم الرياض في دورته السادسة التعاون بين الفنانيين الكويتيين طارق العلي وشعبان عباس مجدداً في المسرحية الكوميدية «المايسترو» وذلك بعد سنوات من غياب التعاون الفني بينهما.

وتعرض المسرحية التي جمعت النجمين الكبيرين على مسرح بكر الشدي في بوليفارد رياض سيتي، وسط حضور جماهيري كبير، وتتواصل عروض المسرحية حتى مساء الجمعة القادم بمشاركة نخبة من نجوم المسرح الخليجي، منهم شيماء علي، إسماعيل سرور، محمد عاشور، سعيد الملا، خالد بوصخر، نورا بالألف، سعد المطيري، سلطان العلي، شوق، ومحمد الوزير، إلى جانب بطلي العمل طارق العلي وشعبان عباس.

وحظي العرض الأول بتفاعل واسع من الجمهور والحضور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبّر المتابعون عن سعادتهم برؤية الثنائي معاً مجدداً على خشبة المسرح، واعتبر كثيرون أن هذا اللقاء يمثل عودة لأجواء المسرح الخليجي الكلاسيكي التي طالما جمعت بين الكوميديا الهادفة والروح الجماعية.

وتُعد «المايسترو» من أبرز الأعمال المسرحية في دورة هذا العام من موسم الرياض، إذ تجمع بين الكوميديا الذكية والدراما الخفيفة في معالجة فنية تعكس تناغم طارق العلي وشعبان عباس على الخشبة، وقدرتِهما على استعادة روح التعاون التي ميّزت أعمالهما السابقة، وسط تفاعل لافت من الجمهور.