قدم عميد معهد الموسيقى السابق الموسيقار عاطف إمام بلاغا رسميا ضد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بعرقلة الإجراءات القانونية ومنعه من ممارسة حقه في الاستئناف ضد قرار صادر عن مجلس التأديب.

وتصاعدت حدة التوتر داخل نقابة المهن الموسيقية عقب تحرير إمام بلاغا رسميا ضد النقيب ومجلس النقابة، اتهمهم فيه بتعطيل القانون وعدم تمكينه من ممارسة مهمات منصبه الذي ناله بقرار من المحكمة.

وتقدم محامي الموسيقار إمام فهد مرزوق ببلاغ حمل الرقم 3514 لسنة 2025 إداري عابدين، اتهم فيه مصطفى كامل بحجب قرار صادر عن مجلس التأديب، وهو ما حال دون تمكين موكله عاطف إمام من الطعن بالاستئناف على هذا القرار، ما يُعد منعا من ممارسة حق قانوني أصيل.

من جانبه، أكد سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية الدكتور أحمد أبو المجد أن النقابة تعاملت مع البلاغ المُحرر فورا، مشيرا إلى إحالة الأمر بالكامل إلى الشؤون القانونية داخل النقابة لـ«عمل اللازم» ودراسة الموقف القانوني واتخاذ الإجراءات المناسبة حياله.