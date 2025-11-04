قطعت الفنانة المصرية رحمة محسن، بعدم صحة الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، مؤكدة استقرار حالتها الصحية.

وقالت في تصريحات إعلامية: «حالتي الصحية جيدة، والبوست المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول مرضي من حساب مزيف ليس لي أي علاقة به».

وفي السياق حققت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة في مصر مع الفنانة رحمة محسن على خلفية الفيديو المنتشر لها أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تقدمها ببلاغ رسمي تتهم فيه طليقها بابتزازها.

واتهمت رحمة أمام جهات التحقيق طليقها المدعو «أحمد. ف» بإرسال الفيديو عبر رقم هاتف دولي، طالباً منها مبالغ مالية مقابل عدم نشره.

وتلقى مدير أمن الجيزة إخطاراً من نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء هاني شعراوي، يفيد بورود بلاغ جديد من المطربة رحمة سيد عبدالخالق، الشهيرة بـ«رحمة محسن»، المقيمة بمنطقة حدائق الأهرام، تتضرر فيه من طليقها الذي استخدم أرقاماً دولية على تطبيق «واتساب» لإرسال رسائل تتضمن مقاطع الفيديو محل الواقعة، مهدداً بنشرها في حال لم تدفع له أموالاً.

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة، وتتبع الرقم الذي أرسل مقطع الفيديو، كما تم تحرير المحضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وعقب الواقعة، حرصت المطربة رحمة محسن على نشر مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، في رسالة بدت واضحة للرد على الحملة التي تعرضت لها.

وتصدّر اسم رحمة محسن قائمة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، عقب انتشار فيديوهات تُظهرها مع زوجها السابق.