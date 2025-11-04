أحمد العوضي يغيّر جلده في «شمشون ودليلة»

كشف المخرج المصري رؤوف عبدالسيد، مفاجآت فيلمه الجديد «شمشون ودليلة» الذي يجمع الفنانة المصرية مي عمر والفنان المصري أحمد العوضي في أول تعاون بينهما، من إنتاج أحمد وكريم السبكي.

فكرة وتفاصيل الفيلم

وأوضح عبدالسيد في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن الفيلم ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، لافتاً إلى أن «الفكرة جاءت من المنتجين وفوجئت بها في البداية، لكن بعد ثلاثة أيام من التصوير كانت الأجواء رائعة».

وأضاف عبدالسيد أن «مي والعوضي قدما أداءً مختلفاً وكوميدياً، مع صراع ممتع يشبه علاقة توم وجيري»، متمنياً أن يخرج العمل بصورة مختلفة عن المعتاد.

كواليس العمل

وتطرق المخرج إلى تجربة العمل مع أحمد العوضي، مشيراً إلى أنه «شخص لطيف وشاطر في مشاهد الأكشن، ويمتلك جانباً كوميدياً لم يُظهره للجمهور بعد».

مشروع جديد بعنوان «أبطال الشوارع»

كما أشار إلى تحضيره فيلماً جديداً بعنوان «أبطال الشوارع» من تأليف مريم نعوم وإنتاج أحمد الجنايني، مأخوذ عن قصة حقيقية لشباب أسسوا جمعية «نفس» لدعم أطفال بلا مأوى، وشارك هؤلاء الأطفال في بطولات عالمية لكرة القدم وحققوا إنجازات كبيرة.

جزء ثالث من مسلسل «الحريفة»

أما عن إمكانية تقديم جزء ثالث من مسلسل «الحريفة»، فقال: «حتى الآن لا يوجد قرار، لكننا جميعاً نتمنى تنفيذه إذا وافق المنتج طارق الجنايني».