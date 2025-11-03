الفنانة المصرية منة شلبي.
الفنانة المصرية منة شلبي.
أعلن القائمون على 3 مسلسلات درامية مصرية انسحابها من موسم السباق الرمضاني القادم، في تحول إستراتيجي يعيد تشكيل خريطة المنافسة في أهم مواسم الدراما العربية.

وانسحب من موسم رمضان مسلسل «درجة الغليان» بطولة منة شلبي، ومسلسل «جراب الحاوي» بطولة محمد سعد، ومسلسل «دهب حر» بطولة كريم محمود عبدالعزيز.

وأوضح السيناريست محمد هشام عبية بأن مسلسل «درجة الغليان» سيعرض بعد رمضان 2026، مبرراً القرار بأن العمل يحتاج إلى توقيت عرض مختلف عن الزخم الرمضاني، مؤكداً بأن انشغال محمد سعد حالياً دفعَه لتأجيل عرض «جراب الحاوي».

