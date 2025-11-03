علَّق الفنان المصري عمرو مهدي على شائعات زواجه من الفنانة زينة، بعد تداول صور لهما من كواليس مسلسل «ورد وشوكولاتة»، الذي يعرض حالياً.

وقال عمرو مهدي في لقاء تلفزيوني: «طبعاً زينة فنانة كبيرة وليها جمهور كبير مهتم بكل أخبارها، بس الصورة كانت من كواليس مسلسل ورد وشوكولاتة».

وأضاف: «كنا بنصور المشهد وزينة قالت لي استنى كدا، وبعتت صورة من الكواليس بلبس الفرح لحد، وبعدها اتفاجأت أن الناس بتكلمني تبارك لي على الجواز وأزاي مقولش لحد أننا اتجوزنا».

واختتم: «طبعاً اللي حصل دا خلى الناس تدور وراء الحقيقة واسم المسلسل فضل تريند فترة طويلة بعد اكتشاف أنه عمل فني مش جواز حقيقي».

من جانبها قالت زينة: «اللي استغربته إن الناس صدقت إني اتجوزته وفرحانين أوي.. حاسة إني كنت حمل على قلبهم».

وأضافت: «كنا بنصور وراجعة من لبنان، والمضيفين والكابتن على الطيارة احتفلوا بيا! يا جماعة والله ده تمثيل، مش عارفه عايزين تخلصوا مني ليه».

وأكدت أن العلاقة بينها وبين عمرو مهدي تقتصر على التعاون الفني فقط، وأن المشهد الذي أثار الجدل كان جزءاً من مسلسل «ورد وشوكولاتة»، مطالبة الجمهور بعدم الانسياق وراء الشائعات.

وتقدم زينة خلال أحداث المسلسل شخصية مذيعة متزوجة من محمد فراج، وتحدث لهما أزمة تقلب حياتهما رأساً على عقب.