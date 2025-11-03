لأسباب أمنية.. شاروخان يعتذر عن عدم تحية جمهوره في عيد ميلاده 

اعتذر نجم بوليوود شاروخان لجمهوره عن عدم ظهوره لتحيتهم من شرفة قصره في مومباي، كما اعتاد كل عام في يوم ميلاده، موضحًا أن القرار جاء بناءً على توجيهات أمنية حرصًا على سلامة الجميع.

وقال شاروخان في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن السلطات الأمنية طلبت منه الامتناع عن الظهور بسبب صعوبة السيطرة على الأعداد الكبيرة من الجماهير التي احتشدت أمام قصره للاحتفال بعيد ميلاده.

اعتذار شاروخان

وأضاف النجم الهندي: «أعتذر بشدة لكم جميعًا، ولكن أُبلغتُ أن ذلك جاء حرصًا على سلامة الجميع نظرًا لمشاكل في تنظيم الحشود».

رسالة شكر

واختتم موجهاً رسالة شكر لجمهوره قائلاً: «شكرًا لتفهمكم، وسأفتقد رؤيتكم أكثر منكم كنتُ أتطلع لرؤيتكم جميعًا ومشاركة حبي معكم.. أحبكم جميعًا».

احتفال معجبيه

وفي لفتة أخرى، نشر شاروخان مقطع فيديو جمعه ببعض معجبيه الذين احتفلوا بعيد ميلاده الـ60، وأرفق المنشور بتعليق عبر حسابه على «إنستغرام» قال فيه: «شكرًا لكم لجعل عيد ميلادي مميزًا كالعادة، ممتن للغاية، ومن لم أتمكن من لقائه، أراكم قريبًا في دور العرض وفي عيد ميلادي القادم».