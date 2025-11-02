الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل.
الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل.
تابعوا عكاظ على
Google News Account

أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل أن المجلس سيتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات المنتجة لعروض الـ«ستاند أب كوميدي» التي لا تلتزم بلائحة إجازة العروض والقوانين ذات الصلة بالحفاظ على الآداب العامة.

وقال الزامل: «المجلس الوطني للثقافة والفنون لن يتهاون في تطبيق اللوائح المنظمة، وسيتم اتخاذ الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة ضد أي جهة تخالف التعليمات أو تقدم محتوى يتنافى مع القيم والآداب العامة»، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان تقديم عروض فنية راقية تحترم الذوق العام وتعكس صورة الفن الكويتي المسؤول.

أخبار ذات صلة
 
فرقة كايروكي تعلن توقفاً مؤقتاً لحفلاتها الأوروبية.. لهذا السبب!
فرقة كايروكي تعلن توقفاً مؤقتاً لحفلاتها الأوروبية.. لهذا السبب!
40 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً في سوق مشاريع «البحر الأحمر»
40 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً في سوق مشاريع «البحر الأحمر»