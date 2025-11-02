أثارت النجمة العالمية كاردي بي موجة واسعة من الجدل بعد تصريح مفاجئ في بث مباشر عبر حسابها على «إنستغرام»، كشفت فيه أنها لم تغسل شعرها منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقالت مازحة: «بصراحة، لم أغسل شعري من ثلاثة أشهر، وأتوقع أن هناك صراصير أو نمل في شعري من كثر ما تركته!».

وأوضحت كاردي بي أنها تخطط أخيرا للعناية بشعرها من جديد، مشيرة إلى أنها ستبدأ بتنظيف فروة الرأس باستخدام الزيوت الطبيعية قبل غسله، بعد فترة انشغال طويلة بحياتها العائلية وتربية أطفالها.

الاعتراف غير المتوقع أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد وساخر؛ فبينما عبّر البعض عن دهشتهم من المدة الطويلة دون غسل الشعر، اعتبر آخرون أن النجمة تستخدم أسلوبها الصريح والمبالغ فيه كجزء من شخصيتها المعروفة، خصوصا أنها تعتمد على الشعر المستعار بشكل دائم.