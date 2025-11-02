منعت محكمة الأسرة في إزمير أحمد الابن الأكبر للفنان التركي إبراهيم تاتليس من الاقتراب من والده لمسافة تقل عن 3 كيلومترات، وقررت تركيب سوار إلكتروني لمراقبته وتنبيه الجهات الأمنية فور تجاوزه الحد المسموح به.

وأصدرت المحكمة القرار بعد دعوى تقدم بها الفنان التركي الملقب بـ«الإمبراطور» ضد ابنه اتهمه فيها بـ«التهديد» والتدخل في شؤونه الخاصة وأملاكه.

وأوضح محامي أحمد، نجمي أوغور جيليكيل، أن موكله لم يتواصل مع والده منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن القرار صدر «دون مبرر قانوني واضح»، مؤكداً أن موكله «لم يقم بأي تصرف مخالف للقانون»، وأنه سيلجأ إلى القضاء للدفاع عن حقوقه.

وتعود جذور الأزمة إلى نزاع مالي وعقاري داخل العائلة، إذ طالب أحمد بتعيين وصي على والده بدعوى معاناته من اضطرابات نفسية، بينما رفع إبراهيم دعوى ضد حفيده ميرت تاتليس بتهمة احتلال شقته في إسطنبول.

كما سبق أن رفع دعوى أخرى ضد أحمد لاستخدامه اسم «تاتليس» كعلامة تجارية دون إذنه.

ووفق وسائل الإعلام التركية، كانت العلاقة بين الأب وابنه وثيقة في الماضي، إذ هرع أحمد لإنقاذ والده بعد حادثة سير تعرض لها في بودروم عام 2022، إلا أن إبراهيم وصف تصرفه حينها بأنه «تمثيل»، ما زاد من حدة التوتر بينهما.

ولم يقتصر النزاع على أحمد، بل امتد إلى خلافات بين أبناء إبراهيم من زيجات مختلفة، خصوصاً بين ديلان تشيطاك تاتليس وبعض إخوتها حول الميراث وإدارة ممتلكات العائلة.

ويعد إبراهيم تاتليس، المولود عام 1952 في شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا، من أشهر نجوم الغناء الشعبي التركي، ويحمل لقب «الإمبراطور».

بدأ مسيرته في سبعينات القرن الماضي وحقق شهرة واسعة بأغانيه التي جمعت بين الطابع الكردي والعربي والتركي، مثل Ayağında Kundura، وDom Dom Kurşunu.

كما شارك في التمثيل والإنتاج وامتلك مطاعم وشركات فنية.

وتعرض إبراهيم عام 2011 لمحاولة اغتيال أصيب فيها برصاصة في الرأس، لكنه تعافى بعد علاج طويل وعاد إلى الساحة الفنية محافظاً على مكانته الأسطورية في الذاكرة الموسيقية التركية.