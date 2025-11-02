وجّه نقيب المهن الموسيقية الفنان المصري مصطفى كامل، رسالة تحذير إلى عدد من الأشخاص الذين وجّهوا اتهامات إلى بعض أعضاء مجلسه، مؤكّدًا إحالة الأمر إلى جهات التحقيق والقضاء.

وظهر كامل في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» قائلاً: «رغم ظروفي الصحية اضطرّرت لتسجيل الفيديو لكشف الحقائق»، موجهًا كلامه «لكل المشبوهين والمرتزقة». وقال: «موعدنا قريب بإذن الله أمام أجهزة الدولة والقضاء».

وأضاف: «المجلس الذي أعمل معه أشرف وأنزه مجلس، اللي هنثبت عليه حاجة أنا أول الناس بيني وبينه القانون والمحاسبة؛ محدش كبير على الحساب أيًّا كان»، محذراً من وصفهم بالخونة أو المتورطين في الإساءة للنقابة، مؤكدًا بأن أي «خائن أو معاون» لن يكون له مكان داخل النقابة ولن تُشرفه بوضع اسمه إلى جانب أسماء الشرفاء الذين ساهموا في النجاح.

وتطرّق كامل إلى جهود الحفاظ على وحدة المجلس، مؤكّدًا أنّه تعمّد كظم الخلافات الشخصية من أجل استقرار النقابة: «لو كنت أحببت الفتنة فعندي مليون دليل على أن النفوس لم تكن متصالحة… لكني تعمّدت الحفاظ على الكيان، وكتمت كل ما يمكن أن يشعل النيران». وختم بتأكيدٍ على أن هدفه الرئيسي هو استمرار نجاح النقابة والحفاظ على هيبتها، وأنه لا يجبر أحدًا على الحب أو الوفاء لشخصه، لكنه يطالب الجميع بالعمل من أجل الكيان. كما كرّر تحفّظه على أي شخص يثبت ارتكابه فسادًا أو سرقة أموال النقابة، مؤكّدًا أن المنظومة القانونية ستطبّق على كل من يثبت تورّطه.