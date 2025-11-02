لفتت الفنانة المصرية شريهان الأنظار وأضاءت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فقرة استعراضية خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بعد سنوات من الغياب عن الشاشات.

تتويج لمسيرة حافلة

ووصفت شريهان مشاركتها في هذا الحدث الفني العالمي بأنها تتويج لمسيرتها الفنية وعمرها كله، معبرة عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في احتفالية تليق بعظمة مصر وتاريخها.

تفاصيل الإطلالة فرعونية

وكشفت أن الفستان الذي أطلت به من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب، وتم تطريزه في إيطاليا مستوحًى من الطراز الفرعوني، مؤكدة أنها اختارته بعناية ليليق بعظمة الحضارة المصرية.

وقالت شريهان: «مشاركتي في احتفالية المتحف المصري الكبير هي تتويج لمسيرتي، ومشاعر الفرحة لا توصف، وكل ما أتمناه الآن أن أصلي بقية عمري شكرًا لله على هذا الشرف».

تفاعل واسع

وحصد ظهور شريهان تفاعلا واسعا من رواد السوشيال ميديا الذين عبروا عن اشتياقهم الكبير لها، واصفين حضورها بأنه أضاف رونقا خاصا للحدث التاريخي.

آخر أعمالها الفنية

يذكر أن آخر أعمال شريهان مسرحية «كوكو شانيل»، والتي قدمت بطولتها وشاركها كل من هاني عادل وإنجي وجدان وحنان يوسف وأيمن القيسوني وسمر مرسي، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري.