كشفت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي مرورها بأزمة صحية حادة قبل أيام من حلول الذكرى الأولى لوفاة زوجها الفنان المصري الراحل حسن يوسف، مشيرة إلى أنها فضلت التزام الصمت وعدم الظهور إعلاميًا.

أزمة صحية قبيل الذكرى الأولى

ونشرت شمس عبر «فيسبوك» صورًا خلال زيارتها لقبر زوجها ونجلها الراحلين، مؤكدة أنها عاشت أسبوعًا صعبًا أعاد إليها تفاصيل أيام الفقد، مضيفة أنها لم تخبر أبناءها بوعكتها الصحية خوفًا عليهم.

تنميل بالوجه وترديد الشهادة

وأوضحت أنها شعرت بتنميل في جانب وجهها ما دفعها لترديد الشهادة، قبل أن تتحسن حالتها تدريجيًا، مشيرة إلى أنها استعادت بعض نشاطها بعد الاطمئنان على مظاهر الحب التي تلقاها زوجها الراحل من الجمهور.

رفضها الظهور إعلامياً

وأضافت شمس البارودي أنها اعتذرت على المشاركة في الظهور إعلاميًا أو المدخلات التلفزيونية، قائلة: «لن أتاجر بحزني، ما يملأ جوفي من لوعة الفقد هو لي وحدي».

الاحتفاء بذكرى زوجها ونجلها

واختتمت البارودي رسالتها أنها شعرت بتحسن بعد أيام من التعب، وعبرت عن امتنانها لمظاهر الحب والدعاء التي تلقاها زوجها الراحل، مؤكدة أنها احتفت بذكراه بزيارة قبره ونجلها، وأعدت وجبات بنفسها كتعبير عن ارتباطها الروحي به.