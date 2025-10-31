أحيا الفنان كاظم الساهر حفلته الغنائية ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم، وسط حضور جماهيري كبير عاش أجواء طربية استثنائية امتزجت فيها المشاعر بالشجن والموسيقى الراقية. وقدّم «القيصر» خلال الأمسية باقة من أشهر أعماله التي رافقت مسيرته الفنية مثل «زيديني عشقاً»، و«هل عندك شك»، و«أنا وليلى»، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي ردّد كلماته وصفّق طويلاً في مشهدٍ عكس حب السعوديين الكبير لفنه.

وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق الحفلة عبّر الساهر عن سعادته بالمشاركة في موسم الرياض، مؤكداً أن الغناء في العاصمة السعودية يمثل له مكانة خاصة لما يتميز به جمهورها من ذائقة فنية عالية، مشيراً إلى أن اختياره للأغاني جاء ليجمع بين أعماله الكلاسيكية وتجاربه الحديثة بما يناسب أجواء الموسم.

واختتم الساهر أمسيته بلوحة فنية من الفلكلور العراقي قدّم فيها دبكة تراثية بمشاركة فرقته الموسيقية، لتتحول الأجواء إلى احتفال عربي بهيج تفاعل معه الجمهور بالتصفيق والهتاف حتى اللحظات الأخيرة، في ختامٍ وصفه الحضور بأنه من أجمل ليالي موسم الرياض 2025.